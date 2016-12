Altenburg. Es war so einiges anders auf dieser eigentlich so traditionsträchtigen Veranstaltung am 27. Dezember im Kulturhof Kosma. Der Weihnachtsball der Tanzschule Schaller firmierte erstmals als Ball des Jahres, bei dem die ganz große Abendrobe eigentlich getrost im Schrank bleiben konnte, denn es war der Dresscode Cocktail ausgegeben. Das Programm, sonst immer der Freigabe des Tanzparketts vorangestellt, wurde diesmal in zwei Teilen geboten, und es drehte sich dabei einmal nicht alles um den Tanz. Und es wartete eine wahrlich überraschende Vorschau auf den nächsten großen Ball auf die Gäste im ausverkauften Kulturhof.

Doch der Reihe nach. Eine Tradition nämlich wurde nicht gebrochen – die Begrüßung der Gäste durch die Familie Schaller. Wobei es auch da eine News zu verkünden gab. „Ich habe wieder meine Mädels mitgebracht“, so Senior Uli Schaller. „Den Jungen habe ich diesmal noch zu Hause gelassen. Er ist noch zu klein. Aber ich freue mich sehr, dass ich nun einen männlichen Nachfolger habe“, strahlte der Großpapa. Tochter Therese hatte nämlich im September einem Jungen das Leben geschenkt. Nach der inzwischen siebenjährigen Tochter von Henriette das zweite Enkelkind im Hause Schaller. Der Fortbestand von Deutschlands ältester Tanzschule, die vor zwei Jahren zum Weihnachtsball ihr 175-jähriges Bestehen feierte, scheint also auch in sechster Generation gesichert.

Für das Programm anno 2016 hatten sich die beiden jungen Tanzschul-Chefinnen Henriette und Therese Schaller wieder Außergewöhnliches, ja sogar bislang nicht Dagewesenes einfallen lassen. Gast der Veranstaltung war nämlich mit Carsten Fenner ein wahres Multitalent. Denn der Kölner ist nicht nur Leiter der dortigen Tanzschule Breuer und DTV-Tanzlehrer sowie Zauberer und Illusionskünstler, sondern auch Hypnotiseur und Mitglied im magischen Zirkel Deutschlands.

Im ersten Teil stellte er mit seiner Partnerin Sabrina in einer Quick-Change-Show der Superlative das geflügelte Wort „Geschwindigkeit ist keine Hexerei“ infrage. Denn wie vor allem Sabrina unter einem großen Tuch oder Vorhang die Kleider in Sekundenschnelle wechselte, ließ schon ein bisschen an Hexerei glauben und das Publikum bass erstaunt zurück. „Wir hatten früher zwischen unseren Tanzdarbietungen immer so eine Umzugsnummer dabei“, erzählte Fenner. Das habe den Leuten so gut gefallen, dass sie sie animierten, eine ganze Show daraus zu machen. Gesagt, getan. Das Ergebnis war ein Erlebnis.

Nach der ersten großen Tanzrunde fürs Publikum, zu der wie den gesamten Abend über die Starlight-Band aus Wuppertal aufspielte, begann Programmteil zwei mit einem Novum im Formationstanz. Birgit Schaller hatte nämlich aus dem A- und B-Team der Lateinformation sowie der Standardformation 26 Tänzerinnen und Tänzer zu einer neuen Gruppe zusammengestellt, die nach Carl Jenkins Palladio eine Birgit-Schaller-Choreografie darboten. Frenetischer Beifall und Jubelrufe waren der verdiente Lohn für diese außergewöhnliche Show.

Wie von Zauberhand – Carsten Fenner brachte mit seiner Show-Hypnose die Kandidaten in einen Tiefschlaf auf offener Bühne. Quelle: Mario Jahn

Es folgte das, was dem diesjährigen Ball des Jahres den Namen gab: L’Hypnose. Denn Carsten Fenner kann eine Ausbildung in Show- und klinischer Hypnose vorweisen, bietet neben Tanz und Zauberei auch eine Show-Hypnose live. Damit hat der Kölner schon in ganz Deutschland sowie in Europa und sogar in Las Vegas für Furore gesorgt, pflegt Kontakte zu dortigen Showgrößen wie Siegfried und Roy sowie David Copperfield. Nun also Kosma. Zu verdanken war dies Henriette Schaller, die Fenner 2015 auf einer Weiterbildungsveranstaltung für Tanzlehrer kennenlernte.

20 Freiwillige aus dem Publikum waren am Dienstagabend vonnöten, die sich auf den Versuch der Hypnose einlassen wollten. „Zwar ist jeder Mensch hypnotisierbar, aber nur, wenn er das auch will“, erläuterte Fenner. „Gegen den menschlichen Willen komme ich nicht an.“ Doch bei den meisten Kandidaten hat es funktioniert. Was in der fast einstündigen Show zu erleben war, hatten weder die Probanten noch die Zuschauer für möglich gehalten. Menschen, die in Tiefschlaf fallen, wie wild tanzen, wenn sie ein bestimmte Musik hören, ihren Vornamen vergessen oder den Arm nicht mehr bewegen können. Fenner ist Profi genug, um zu merken, bei wem es dennoch nicht richtig funktioniert und bat diese Kandidaten, wieder an ihren Tischen Platz zu nehmen. So beispielsweise den stadtbekannten Mediziner Christian Kupka. „Ich wollte mich darauf einlassen, aber ich bin wahrscheinlich doch zu rational“, resümierte der Internist lachend. Fast schade, denn Fenner hatte versprochen, dass 45 Minuten Hypnose genauso entspannend seien wie sieben Stunden Schlaf.

Und zum Schluss die wohl größte Überraschung: 2017 wird es zum ersten Mal seit Jahrzehnten keinen Weihnachtsball beziehungsweise Ball des Jahres geben. „Wir sind den Bitten vieler Gäste gefolgt, den Ball nicht in die Weihnachtszeit zu legen, sondern etwas später zu machen. Viele sind nämlich verreist, oder es ist einen Tag nach dem Fest einfach zu stressig“, erläuterte Birgit Schaller dem erstaunten Publikum. Außerdem hat der Stargast, der für den nächsten Ball bereits unter Vertrag ist, zum Jahresende keinen freien Termin – Joachim Llambi. Und so findet der nächste große Schaller-Ball erst am 20. Januar 2018 statt. Und wie der Name Llambi schon vermuten lässt: Es wird nach dem grandiosen Erfolg 2013 zum zweiten Mal ein „Let’s Dance Altenburg“ im Kosmaer Kulturhof geben.

Wer Lust hat, sein Talent vor dem RTL-Star-Juror unter Beweis zu stellen, kann sich bis zum 1. März bei der Tanzschule Schaller bewerben. Der Kartenvorverkauf für den Ball am 20. Januar 2018 startet am 1. Mai 2017.

Bewerbungen bitte per E-Mail senden an info@tanzschule-schaller.de.

Von Ellen Paul