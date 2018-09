Rositz

Tausende feierten bis zum Sonntag auf der Rositzer Kirmes, doch nicht alle Gäste hinterließen einen guten Eindruck.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, mussten am Wochenende mehrfach Polizeibeamte auf dem Festplatz in der Goethestraße tätig werden. Grund waren neben diversen Körperverletzungsdelikten auch verschiedene Sachbeschädigungen. So wurden unter anderem Telekommunikations-Schaltkästen zerstört und ein Zaun beschädigt. Darüber hinaus wurden die Beamten durch Sicherheitsmitarbeiter informiert, dass ein Jugendlicher mit Betäubungsmittel aufgegriffen wurde. Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizei zudem auf einen sturzbetrunkenen Autofahrer aufmerksam. Der 54-Jährige schickte sich gegen 3.20 Uhr an, in Schlangenlinien fahrend den Kirmesplatz zu verlassen. Er kam nicht weit. Die Polizeibeamten kontrollierten den Renaultfahrer, der stark nach Alkohol roch. Da er einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde bei ihm im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt.

Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen, die bis dato noch andauern.

Von OVZ