Gute Gespräche in entspannter Atmosphäre standen am Sonntag im Paul-Gustavus-Haus auf dem Programm. Im Rahmen der Aktion „Tête à Théâtre“ trafen Besucher und Ensemblemitglieder von Theater&Philharmonie Thüringen im Speed-Dating aufeinander – und lernten sich so ganz ungezwungen besser kennen.