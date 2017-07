Schausteller und ein Schäfer sorgen für Volksfeststimmung in Altenburg

Die zweite Auflage des Park- und Teichfests in Altenburg ist ein voller Erfolg gewesen. Zahlreiche Besucher ließen sich am Wochenende von den deutlich erweiterten Angeboten am Großen Teich unterhalten und die Zeit vertreiben. Das animiert die Veranstalter nun, die Tradition dauerhaft wiederbeleben zu wollen.