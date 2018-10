Altenburg

Ja wo ist es denn? Große Fragezeichen spiegeln sich seit Montag in den Gesichtern vieler Autofahrer mit dem Ziel Osterland Center wider. Denn statt einfach nur die Geraer Straße stadtauswärts und dann links gleicht die eingerichtete Umleitung einem „Schild-Bürger-Streich“, der nicht selten im Rückwärtsgang endet. Schuld daran sind die regulären Straßenschilder auf der Mittelstraße, die eigentlich verbieten, was aktuell erlaubt ist – in Kombination mit dem ungewöhnlichen Anfahrtsweg.

„Ich habe mehrfach beobachtet, wie Autofahrer die Anlieferstraße suchen, da aufgrund des dort befindlichen Verkehrsschildes ,Einfahrt verboten‘ keiner rein fährt. Die Autos fahren die Mittelstraße bis zum Ende durch, die als Sackgasse endet. Dann müssen sie wieder umdrehen“, schreibt eine Anwohnerin der OVZ.

Wenn sie überhaupt durchkommen, wie sich beim Ortsbesuch zeigt. Denn schmal, wie die Mittelstraße ist, sind Autofahrer mitunter gezwungen, zum Erhalt des Seitenspiegels halb auf den Gehweg auszuweichen. Oder zu warten bis der Gegenverkehr durch ist, wo Fahrzeuge trotz Halteverbot parken.

Selbst Einheimische haben Probleme

Katja, die ihren Nachnamen nicht in der Zeitung sehen möchte, und Sohn Darren sind froh, als sie endlich den Parkplatz vom Einkaufszentrum erreicht haben. „Ganz schön kompliziert, diese Ausschilderung. Ich bin erst in die Bauvereinsstraße eingebogen, weil geradeaus ein Sackgassenschild steht“, erzählt die junge Mutter. Weil ihr 11-Jähriger auf’s benachbarte Friedrichgymnasium geht und ihr täglicher Arbeitsweg nach Göllnitz über die Geraer Straße führt, nutzte sie ein Stück Urlaubstag zu dieser „Testfahrt“: „Selbst als Altenburgerin hatte ich meine Probleme. Mal sehen, wie wir nachher wieder zurück kommen.“

Dass der Weg vom Zentrum zum Osterland Center trotz Baustelle zwar tückisch, aber nur unwesentlich länger ist als normal, beruht auf dem Engagement von Eigentümer Josef Hofmann. „Ursprünglich wäre die Umleitung laut Plänen der Stadt 40 Kilometer länger gewesen – über Schmölln“, erzählt er kopfschüttelnd auf OVZ-Nachfrage. Ein Riesen-Umweg für die täglich etwa 1000 bis 2000 Kunden und absolut untragbar für den Unternehmer. „Das macht doch keiner! Wir haben sofort reagiert und unser ,Ok‘ für die allgemeine Nutzung der Anlieferstraße gegeben.“

Denn wenn sich die Kunden nicht sicher seien, ob man hin komme oder nicht, bliebe das noch lange nach Baustelleende im Gedächtnis, weiß Hofmann aus Erfahrung. „Vier bis sechs Wochen danach noch. Mindestens.“ Er hofft, dass die Stadt die Beschilderung gegebenenfalls noch optimiert und sich die Altenburger bis dahin als gute Pfadfinder erweisen.

Von Maike Steuer