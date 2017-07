Seit vergangener Woche verweisen vier Schilder in und um Meuselwitz auf den Ortsteil Zipsendorf. Aufgestellt hat die Hinweisgeber die Interessengemeinschaft Bergbau- und Heimatfreunde Zipsendorf. Sie will so die Geschichte des Ortes sichtbar halten – und sammelt fleißig Unterstützer für eine 850-Jahr-Feier im kommenden Jahr.