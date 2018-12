Altenburg

Bei einer Schlägerei hat es in Altenburg einen Verletzten gegeben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden Beamte am Samstagmorgen wegen einer tätlichen Auseinandersetzung gegen 1.45 Ihr in die Ahornstraße nach Südost gerufen. Dort waren kurz zuvor ein 18-jähriger Afghane und ein 25-jähriger Altenburger aneinandergeraten. Erst beschimpften sich die beiden stark alkoholisierten Männer und im Anschluss schlugen sie aufeinander ein. Die Polizisten trennten die beiden Streithähne zwar, konnten aber nicht mehr verhindern, dass der ältere der beiden jungen Männer im Gesicht verletzt wurde und ins Krankenhaus musste.

Von OVZ