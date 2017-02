Nobitz. Während einer Musikveranstaltung am Sonntagmorgen in Kotteritz ist es nach einem Streit zu einer Schlägerei gekommen. Ein 20-Jähriger verletzte dabei einen jungen Mann, der vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. In einem anderen Bereich der Diskothek wurde ein 24-jähriger Altenburger durch eine weitere Person geschlagen und musste ebenfalls mit Verletzungen an Kopf und Oberkörper ins Krankenhaus. Beide Tatverdächtige konnten durch die Polizei vor Ort ermittelt werden. Außerdem konnte ein 34-jähriger Mann vor der Disco festgenommen werden, der durch die Staatsanwaltschaft Gera mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde.

Von ovz