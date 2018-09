Altenburg

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung musste die Polizei in der Nacht zum Sonntag am Nordplatz eilen. Mehrere Personen waren dort gegen 0.40 Uhr in Streit geraten, zwei Männer hatten in der Folge auf einen 22-jährigen Altenburger eingeschlagen. Im Zuge der anschließenden Fahndung konnten die Beamten zwei Tatverdächtige in der Nähe feststellen. Die beiden 18-jährigen Afghanen seien augenscheinlich alkoholisiert gewesen, teilt die Polizei mit. Das ebenfalls alkoholisierte Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich bei der Polizeiinspektion Altenburger Land, Tel. 03447/4710, zu melden.

Von LVZ