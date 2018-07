Schmölln

Noch Glück im Unglück hatte am frühen Sonntagmorgen ein 73-Jähriger im Schmöllner Ortsteil Sommeritz. Der Mann hatte nach ersten Erkenntnissen am Steuer einen Schlaganfall erlitten, war zusammengesackt und mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Der Unfall in der Straße „Am Bach“ geschah offenbar ohne Zeugen, jedoch kam zufällig die Polizei vorbei, entdeckte das Auto und organisierte rasche medizinische Hilfe. Der Rentner wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Von OVZ