Die Ertragseinbußen bei Weizen infolge der Trockenheit, aber auch der Nässe in anderen Regionen, führen nun dazu, dass die Preise für Weizen von 16,50 auf 21 Euro pro Dezitonnen ansteigen. Auch Bauern des Altenburger Landes machen die neuen Preise an den Börsen bei ihrem Verkauf an die Mühlen geltend.