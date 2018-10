Altenburg

Die Stadt Altenburg muss sich nach einem neuen Schloss- und Kulturdirektor umsehen. Wie der aktuelle Inhaber des Postens, Christian Horn, den Fraktionschefs des Stadtrats und der Vorsitzenden des Sozial- und Kulturausschusses, Ursula Zippel (CDU), mitteilte, wird er seinen bis 31. Mai 2020 laufenden Vertrag nicht verlängern. Über diesen Entschluss informierte der 45-Jährige die Volksvertreter bereits Mitte März in einem elektronischen Brief. Daran habe sich nichts geändert, sagte Horn nun auf OVZ-Nachfrage. „Der Entschluss steht.“

Horn teilt Entscheidung an denkwürdigem Tag mit

Ob es Absicht oder Zufall war, dass der promovierte Theaterwissenschaftler das Schreiben auf den Tag genau zwei Jahre nach seiner einstimmigen Wahl im Stadtrat abschickte, bleibt sein Geheimnis. Fest steht aber, dass die folgenschwere E-Mail vom 17. März 2018, die der OVZ vorliegt, einigen Sprengstoff enthält. „Aus nunmehr erneut gegebenen Anlass möchte ich Sie unterrichten, dass eine Verlängerung meines Dienstverhältnisses über den 31. Mai 2020 hinaus ... von meiner Seite ausgeschlossen ist“, teilte er darin mit. Als Grund nennt er die vom damaligen Oberbürgermeister Michael Wolf (SPD) „ohne meine Kenntnis vollzogenen Entscheidungen, die sich auf die weitere Leistungsfähigkeit des Schloss- und Kulturbetriebes auswirken“.

Vorwürfe von ignorierten Missständen bis fehlende Unterstützung

Konkret wirft Horn dem früheren Rathauschef vor, dass er an ihn herangetragene Missstände ignoriert habe. So sei er selbst „vielfachen, massiven Beschwerden aus der Mitarbeiterschaft und von Partnern des Schloss- und Kulturbetriebes nachgegangen“, schreibt der 45-Jährige. Diese seien Wolf „wiederholt mündlich, schließlich schriftlich angezeigt“ worden. Weil dennoch nichts passiert sei, fehlt Horn „die Unterstützung des Oberbürgermeisters der Stadt Altenburg“, um die strategische Neuausrichtung des Eigenbetriebs Residenzschloss weiter erfolgreich umzusetzen.

Schlossdirektor sieht sich bei Personalentscheidungen übergangen

Doch das ist noch nicht alles. So kritisiert Horn, dass Wolf ihn offenbar bei Personalfragen übergangen hat. „Wesentliche Entscheidungen des Oberbürgermeisters in Fragen der Personalführung sind erfolgt, ohne dass ich in Kenntnis gesetzt worden wäre“, schreibt der Schloss- und Kulturdirektor den Stadträten und moniert, dass das Verhalten seines Dienstherren, „wie ich seit Beginn meiner Tätigkeit beobachten muss, im hohen Maße widersprüchlich und unberechenbar“ ist. So könne eine Neuausrichtung nicht gelingen. Zudem erzeuge dieses widersprüchliche Verhalten „einen Mehraufwand an Kommunikations- und Interventionsbedarf, der dauerhaft angesichts der vielfältigen und wichtigen Aufgaben zur Entwicklung des Kulturstandortes nicht zu leisten ist“.

Abschied trotz Erfolgen in jüngster Zeit

Welche konkreten Vorfälle hinter diesen Sätzen stecken, wollte Horn mit Verweis auf das Dienstgeheimnis genauso wenig erklären wie zu der Frage Stellung nehmen, warum er eine solche Entscheidung trifft, als längst feststand, dass Wolf drei Monate später abtritt. Da Horn seinen Entschluss aufrecht erhält, müssen folglich so gravierende Dinge vorgefallen und die Entscheidungen so weitreichend gewesen sein, dass sie die Arbeit des Eigenbetriebs aus Horns Sicht auf Jahre behindern. Dabei habe man im „gemeinsamen Auftritt der Kulturakteure Altenburgs“ jüngst „große Erfolge“ erzielt und konnte die Besucherzahlen des Schlosses „ohne zusätzliche finanzielle Aufwendungen oder Personalstellen im vergangenen Jahr steigern“.

Verhältnis zu früherer leitender Mitarbeiterin war problematisch

Eine wichtige Rolle für Horns Entscheidung spielten – neben dem zerrütteten Verhältnis zu Wolf – auch seine Probleme mit mindestens einer ehemals leitenden Museumsmitarbeiterin. Demnach soll es unter anderem deswegen immer wieder Ärger inklusive Beschwerden gegeben haben. Reibungspunkte soll es zudem im Zusammenhang mit den Personalentscheidungen bei der Museumsleitung, deren Umsetzung und Präsentation Anfang des Jahres gegeben haben. Hierbei hatte Restaurator Uwe Strömsdörfer den Chefposten von der langjährigen Leiterin Uta Künzl übernommen, die fortan als wissenschaftliche Assistentin arbeitet. Zudem übernahm Florian Voß die stellvertretende Leitung von Beatrix Weinhold-Haucke, die dem Team in der Museumsassistenz erhalten blieb.

Horns Motivation bis Ende Mai 2020 ungebrochen

Den Vorwurf eines möglichen Motivationsproblems begegnet Horn in dem Brief ebenfalls. Nach seiner Entscheidung freue er sich „auf die weitere Zusammenarbeit mit einem großartigen Team des Schloss- und Kulturbetriebes und vertraue auf einen weiterhin konstruktiven Dialog mit Ihnen und in der Gremienarbeit zur Entwicklung des Kulturstandorts Altenburg“, schreibt er den Stadträten. „Meine Motivation, hieran bis zum 31. Mai 2020 weiterhin mitzutun, ist ungebrochen.“

OB Neumann sieht Chance, über Alternativen nachzudenken

Pläne für die Zeit danach hat der Leipziger nach eigener Aussage aber noch keine. Darauf angesprochen, ob seine Entscheidung unumstößlich ist, antwortete Horn: „Da muss man gucken.“ Das hänge auch an André Neumann und wie er die Umstände ändern könne. „Damals fand ich das Vorgehen unglücklich, weil damit ein internes Thema an die Öffentlichkeit gebracht wurde“, sagte der neue CDU-OB, der Horns unveränderte Entscheidung respektiert. „Jeder ist seines Glückes Schmied. Aus meiner Erfahrung als Personaler habe ich solche Entscheidungen immer als Chance gesehen, über neue Strukturen und Personalien nachzudenken.“ Dazu gehöre jedoch auch, dass er und Horn Gespräche führen. „Aber völlig ergebnisoffen.“

Von Thomas Haegeler