Altenburg

Die Brücke, die Blaue Vier oder die Wiener Secession – es gibt Künstlergruppen, deren Namen auch ausgewiesenen Kunstmuffeln direkt ein Begriff sind. Die Altenburger Kunst-Hütte dagegen dürfte selbst bei einigermaßen bewanderten Kunstkennern zunächst eher Stirnrunzeln auslösen.

Horn: Ein Muss für Skatstädter

Grund genug für das Schlossmuseum, das zu ändern. So widmet sich die diesjährige Weihnachtsausstellung in allen Facetten dem durchaus skurrilen, vom Altenburger Grafiker Otto Pech, genannt „Pix“, gegründeten Künstlerzusammenschluss, der zwischen 1919 und 1938 in der Skatstadt aktiv war – und mit seinem Wirken weitaus relevanter für die Kunstgeschichte gewesen sein könnte, als bisher bekannt. „Wer die Stadt Altenburg liebt, der muss die Schau gesehen haben“, war sich jedenfalls Schlossdirektor Christian Horn zur Eröffnung am Dienstag sicher.

Konzipiert und umgesetzt wurde die Ausstellung von Florian Voß und Alexander Vogel. Insbesondere Letzterem gebühre dabei besonderer Dank für seinen Einsatz, so Horn. „Er war in ganz Deutschland unterwegs, um Exponate zusammen zu tragen und Informationen zur Hütte zu sammeln“, strich er gleich mehrfach heraus.

Netzwerk ermöglicht zahlreiche Leihgaben

Für Vogel selbst weniger Arbeit als vielmehr Vergnügen. „Ich forsche schon seit einigen Jahren zu Pech und Co und habe inzwischen eine kleine Passion dafür entwickelt“, gab er schmunzelnd zu. Über die Jahre habe er so ein Netzwerk zu zahlreichen Nachfahren der einstigen Mitglieder aufgebaut, über das nun Leihgaben und Schenkungen organisiert werden konnten.

Dabei kam ihm auch immer wieder das Glück zu Hilfe. Einen doppelseitigen Spiegel etwa, ein Original, habe ihm ein Nachfahre ganz zufällig und spontan für die Schau überlassen. Gerade weil zahlreiche andere Kunstwerke über die Jahre verloren und verschütt gingen, ist dieses Objekt ein ganz besonderer Schatz.

Zur Galerie Die Weihnachtsausstellung im Residenzschloss geht in diesem Jahr dem mitunter etwas skurril anmutenden Künstlerzusammenschluss auf den Grund – und beleuchtet auch bisher unbekannte Aspekte des Kollektivs.

Obskure Rituale und heidnische Feste

Und einer, der in den mitunter obskur anmutenden Ritualen der Kunst-Hütte eine wichtige Rolle spielte, wie Schlosschef Horn betonte. „Er kam immer dann zum Einsatz, wenn interne Konflikte zwischen Mitgliedern bewältigt werden mussten“, so seine Erläuterung. Die Streithähne nahmen gegenüber voneinander Platz, der Spiegel kam in die Mitte, dann begann der Argumenteaustausch – bei dem sich entsprechend aufgebrachte Kontrahenten folglich auch schon mal selbst anschreien durften.

Auch allerlei heidnische Feste, allen voran das Julfest zur Wintersonnenwende, spielten wichtige Rollen im Veranstaltungskalender der Gruppe, die sich in einem eigens eingerichteten „Hütte“-Raum in Klingers Gaststube traf. Zahlreiche Exponate und Erläuterungen zeugen nun im Schlossmuseum von der Geschichte des Zusammenschlusses, dessen Mitglieder nach der Aufnahme als „Hütteviecher“ galten.

„Kunst-Hütte“ war ihrer Zeit weit voraus

Und die Gruppe habe, so Schlossdirektor Horn, womöglich sogar eine weitaus prägendere Rolle in der Kunstgeschichte bekleidet als bisher angenommen. Denn während parallel existierende Strömungen wie Expressionismus, Surrealismus oder Dadaismus stets auf die Trennung von Leben und Kunst gepocht hätten, habe die „Hütte“ eine Verschmelzung beider Welten angestrebt.

„Hier wurden unterschiedliche Kunstformen vermischt, alles war erlaubt. Damit werden bereits wesentliche Merkmale der Fluxusbewegung der 1960er-Jahre vorweg genommen – beinahe 30 Jahre vorher“, beschreibt er.

Jene Aspekte sollen im Zuge der Schau ebenso intensiver beleuchtet werden wie Hintergründe zu den einzelnen Gruppenmitgliedern. Am Ende, kündigt Alexander Vogel an, könnte eine Publikation die dabei gewonnenen Erkenntnisse zusammen fassen – und womöglich ein neues Licht auf ein bisher weitgehend unbeleuchtetes Kapitel der Kunstgeschichte werfen.

„Hüttenzauber – 100 Jahre Kunsthütte“ ist bis zum 13. März 2019 zu den Öffnungszeiten im Residenzschloss zu sehen.

Das Begleitprogramm zur Sonderausstellung Sonnabend, den 8. Dezember 2018 Einlass ab 15.30 Uhr am Glockenturm / Eintritt 6,00 Euro inklusive Eintritt in das Residenzschloss und die Sonderausstellung „100 Jahre Kunsthütte“ / Kinder bis 6 Jahre frei 16.00 Uhr, Balkon Festsaal: Eröffnungsmusik vom Festsaalbalkon mit der Johann-Ludwig-Krebs-Musikschule Altenburger Land 16.15 Uhr, Schlosshof: Der Weihnachtsmann und seine Begleiter kommen. 16.45 Uhr, Galerie im Schlosshof: Der Weihnachtsmann hält Sprechstunde. 17.30 Uhr, Galerie im Schlosshof: Die Märchenoma lädt zur Vorlesestunde. Einlass am Glockenturm / Eintritt in den Schlosshof: 10,00 Euro, Kinder bis 6 Jahre frei 18.00 Uhr, Bühne: Ausschnitte aus dem Weihnachtsmärchen „Die Stadtmusikanten“ nach den Gebrüdern Grimm mit der Künstler-und Wenzelgarde Altenburg 18.45 Uhr Festsaalbalkon: Weihnachtliche Weisen mit der Johann-Ludwig-Krebs-Musikschule Altenburger Land 19.15 Uhr Bühne: „Julfest“ der Altenburger Kunst-Hütte mit dem Förderverein Altenburger Prinzenraub e.V. 20.00 Uhr Bühne: Stimmung pur mit „Kevin – Das Andreas Gabalier-Double Nr. 1“ 22.00 Uhr Ende Themenführung „Mit Gunst Gesellen für die Kunst! Die Hüttebücher der Altenburger Kunsthütte vorgestellt!“ Residenzschloss Altenburg, Treffpunkt: Museumskasse, Eintritt: 3 Euro Termine für die Führung – Beginn jeweils 14 Uhr: Sonntag, 2. Dezember, Sonntag, 16.Dezember, Sonnabend, 22. Dezember, Sonntag, 6. Januar, Sonntag, 3. Februar, Sonntag, 10. Februar Hütte-Abende am Donnerstag, dem 24. Januar und Sonnabend, den 23. März, jeweils 18.00 Uhr, Residenzschloss Altenburg, Bachsaal, Eintritt: 5,00 Euro inklusive Hüttenpunsch Die Tradition der Hüttenabende der Altenburger Kunsthütte steht Pate für diese Veranstaltungsreihe. Bei einem Becher Hüttenpunsch in geselliger Runde wird das Brauchtum der Kunsthütte vorgestellt und die Hüttegeschichte wird gemeinsam mit Altenburger Künstlern fortgeschrieben. Finissage zur Sonderausstellung: Mittwoch, den 13. März , 17.00 Uhr, Residenzschloss Altenburg, Bachsaal

Von Bastian Fischer