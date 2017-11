Schmöllner Feuerwehr verhindert Suizid

Schmölln. Kameraden der Feuerwehr Schmölln haben am Montagmorgen eine Frau vorm Suizid bewahrt. Wie die Wehr berichtet, ging gegen 4:30 Uhr ein Notruf in der Rettungsleitstelle Gera ein, dass eine Person drohe, aus dem Fenster zu springen. Als die Einsatzkräfte – darunter auch Polizeibeamte, Notarzt und Rettungswagen – in der Altenburger Straße in Schmölln eintrafen, befand sich die Frau bereits in gefährlicher Position. Die Feuerwehrleute brachten ein Sprungpolster in Stellung, außerdem wurde ein Kriseninterventionsberater per Drehleiter zu dem Fenster heraufgefahren, um mit der Frau zu sprechen. Mit Erfolg: Die Schmöllnerin konnte vom Sprung abgehalten werden, wie die Polizei am Dienstag auf Nachfrage bestätigte. Die Frau sei anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Weitere Informationen zum Einsatzhergang wurden nicht gegeben.



Von Kay Würker