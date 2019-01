Schmölln

Mit Sprechchören, einem Pfeifkonzert und Transparenten haben am Mittwochabend rund 130 Schüler des Roman-Herzog-Gymnasiums in bitterer Kälte für den Erhalt der Oberstufe demonstriert. Anlass für die polizeilich abgesicherte Kundgebung vor dem Schulgebäude war die Aufforderung von Landrat Uwe Melzer ( CDU), dass alle Verantwortlichen über Kooperationen sowohl beim Schmöllner als auch beim Meuselwitzer Gymnasium im Bereich der Oberstufen mit Altenburger Bildungsstätten nachdenken sollten. Melzer hatte dies allerdings als eine von mehreren Varianten bezeichnet.

Unmut in Schmölln

In Schmölln hatte dies für Unmut, unter anderem auch bei den Stadtratsfraktionen von Linken, dem Neues Forum und Bürger für Schmölln und eben für diese Kundgebung gesorgt, die von der Schülervertretung angemeldet wurde und bei der auch Melzer erschien. Allerdings erntete der Landrat Buh-Rufe, als er erneut das Wort Kooperation aussprach. Als Ausgangspunkt seines Vorschlags nannte Melzer das geplante Schulgesetz, das für Gymnasien eine Mindestgröße von 540 Schülern, eine Klassenstärke von 26 und eine Dreistufigkeit vorschreibe. Diese Voraussetzungen könnten in Schmölln und in Meuselwitz nicht einmal annähernd erfüllt werden, sagte der Landrat. Er werte es aber als positiv, dass Schüler gegen diese Vorgaben protestieren.

Konsens unter Schülern

Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade ( SPD), der mit Unverständnis auf Melzer Vorstoß reagiert hatte, bezeichnete das Gymnasiums als enorm wichtig für die Stadt, die nach den Eingemeindungen nun auch über mehr Einwohner verfüge. Man werde für den Erhalt der Oberstufe kämpfen, kündigte Schrade an.

Es sei Konsens, dass die Schüler der Oberstufe auf gar keinen Fall nach Altenburg wollen. „Das brächte uns viele Nachteile ein“, sagte Schülersprecherin Magdalena Schnelle. Die Fahrt nach Altenburg würde bedeuten, dass die Schüler so gut wie gar keine Freizeit mehr hätten. Auch finanziell wäre es eine Belastung, weil für die Schüler der Oberstufe die Busfahrkarte nicht mehr kostenfrei sei.

Von Jens Rosenkranz