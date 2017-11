Schmöllner Gymnasium stellt mit Neubau Weichen für die Zukunft

Für einen rund drei Millionen Euro teuren Anbau am Schmöllner Roman-Herzog-Gymnasium ist am Mittwoch Richtfest gefeiert worden. Wenn das Gebäude fertig ist, können alle Schüler in den Standort Helmholtzstraße ziehen. Das stark sanierungsbedürftige Gebäude in der Schlossstraße wird aufgeben.