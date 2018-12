Schmölln

„Das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk für uns“, freute sich Martina Pleuse am Mittwochnachmittag. Und dass die Schulleiterin des Schmöllner Roman-Herzog-Gymnasiums mit dieser Einschätzung nicht alleine war, zeigten die voll besetzten Reihen im Mehrzweckraum des neuen Anbaus der Schule. Der war zwar schon im Oktober von Schülern und Lehrern in Beschlag genommen worden, wurde jedoch nun auch ganz offiziell an die Schulgemeinschaft übergeben.

Schüler sollen Gebäude mit Leben füllen

Gerade einmal anderthalb Jahre, betonte Pleuse, habe die Umsetzung des Bauvorhabens in Anspruch genommen – nicht zuletzt dank der guten Zusammenarbeit zwischen den ausführenden Firmen und dem Landratsamt als Bauträger.

Das Ergebnis mit Mehrzweckraum, neuen Fachkabinetten für die Naturwissenschaften, barrierefreiem Zugang per Aufzug und dem rundum sanierten Bestandshaus sei Zeugnis dafür. „Nun ist es an den Schülern, das Gebäude mit Inhalt und Leben zu füllen“, richtete sie die Aufforderung an die Anwesenden.

Standort an heutige Anforderungen angepasst

Zufrieden zeigte sich auch Vize-Landrat Matthias Bergmann. Mit der Fertigstellung des Projekts, das zu weiten Teilen durch kreisansässige Firmen realisiert wurde, habe auch eine beschwerliche Zeit für Schüler und Lehrer geendet. Die mussten bislang regelmäßig anderthalb Kilometer zwischen den Standorten in der Hermann-von-Helmholtz-Straße und der Schlossstraße zurücklegen.

„Wir stehen hier nun auf einer soliden Basis, haben die Zukunft des Standorts gesichert“, so sein Fazit. Ziel sei es gewesen, das Gymnasium sowohl baulich als auch mit Blick auf die Ausstattung an die Anforderungen der heutigen Zeit anzupassen, blickte er zurück. Das sei in vollem Umfang gelungen, so Bergmann. Nun gelte es, den Blick auf weitere Projekte, wie die Baumaßnahmen an der Nobitzer Grundschule sowie die dringend nötigen Renovierungsmaßnahmen am Meuselwitzer Gymnasium zu richten.

Preiswerte Teuerung

Um das gewünschte Ergebnis in Schmölln zu erreichen, waren indes auch erhebliche finanzielle Anstrengungen unternommen worden. Insgesamt 3,6 Millionen Euro – davon 2,2 Millionen Landesförderung und 1,4 Millionen Kreismittel – seien geflossen, bilanzierte Bergmann. Zwar habe die Summe insgesamt zwei Mal aufgestockt werden müssen. Mit rund 15 Prozent Teuerung sei die Preissteigerung indes angesichts manch anderer Großprojekte in der heutigen Zeit „fast schon preiswert“ geblieben, wie Klaus Sühl, Staatssekretär im Thüringer Infrastrukturministerium, hinzufügte.

Trotz Verzögerungen gut in der Zeit

Auch leichte Verzögerungen im Zeitplan, die unter anderem wegen der harten Winterwitterung und einem Einbruch kurz vor Fertigstellung (OVZ berichtete) entstanden, seien letztlich nicht weiter ins Gewicht gefallen, so die zuständige Architektin Bettina Hegenbarth. Mit einem Jahr und zwei Monaten Bauzeit für die insgesamt zwei Bauabschnitte könne man vollends zufrieden sein.

Von Bastian Fischer