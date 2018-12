Altenburg/Schmölln

Vor einer Woche startete die Aktion „Urlaub in deiner Stadt“ mit kostengünstigen Übernachtungen in 50 Hotels bereits zum sechsten Mal. Erstmals in diesem Jahr ist auch das Altenburger Land mit Unterkünften vertreten (OVZ berichtete). Unter großem Ansturm waren vor allem die Wochenenden in einigen Häusern in kürzester Zeit vergriffen. Mittlerweile wurden insgesamt über 4500 Zimmer in allen Regionen gebucht. Und nun stellt sich heraus, dass ein Hotel aus dem Landkreis dabei unter den Spitzenreitern ist: das Bellevue in Schmölln. Das teilt die Dresden-Information in einer Pressemeldung mit.

Unterschiedliche Regionen

Danach sind in den jeweiligen Regionen das Hotel Elbresidenz an der Therme Bad Schandau in der Sächsischen Schweiz, das Maritim Hotel in Dresden, das Dorint Parkhotel in Meißen, das Seaside Park Hotel in Leipzig, das Best Western Hotel am Schlosspark in Chemnitz und das Hotel & Restaurant Bellevue in Schmölln im Altenburger Land absolute Spitzenreiter. Das Ranking sei jedoch nicht als Wertung zu sehen, da alle Häuser unterschiedlich groß sind und unterschiedliche Kontingente zur Verfügung gestellt haben, heißt es.

Weitere vier Hotels aus dem Landkreis

Bei der Aktion beteiligen sich neben dem Bellevue in Schmölln als weitere Unterkünfte aus dem Altenburger Land, das Hotel Astor, das Hotel am Rossplan und die Hotel-Pension Treppengasse in Altenburg.

Wer noch nicht gebucht hat oder noch ein geeignetes Weihnachtsgeschenk sucht, der sollte sich schnell die begehrten Zimmer sichern. In allen Regionen sind insbesondere unter der Woche in nahezu allen Hotels noch Zimmer verfügbar, auch für mehrere Tage. Weiterhin können zusätzlich Gastronomieangebote hinzugebucht werden unter www.urlaubindeinerstadt.de.

Von Jens Rosenkranz