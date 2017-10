Schmöllner Stadtbrandmeister Volker Stubbe gibt Amt nach 15 Jahren ab

Schmölln. Mit insgesamt 144 Feuerwehrleuten in den Einsatzabteilungen ist die Schmöllner Feuerwehr einschließlich der Ortsteile die zweitgrößte Wehr im Altenburger Land. Am 20. Oktober soll im Rahmen der Gesamtjahreshauptversammlung der Stadtbrandmeister neu gewählt werden. Dieses Amt hatte die zurückliegenden 15 Jahren Volker Stubbe inne und alles deutete darauf hin, dass der 52-Jährige es erneut anstrebt.

Am Donnerstag allerdings ließ er die Bombe platzen: „Nach reiflicher Überlegung bin ich zu der Entscheidung gekommen, nicht noch einmal zu kandidieren. Ich habe lange über diesen Schritt nachgedacht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass diese Entscheidung wohl die vernünftigste ist“, teilte er mit.

Der Grund dürfte sein, dass es neben Stubbe mit dem aktuellen Schmöllner Wehrleiter Mirko Kolz noch einen weiteren Bewerber für das wichtige Amt des Stadtbrandmeisters gibt. Dass es innerhalb der Wehr erhebliche Differenzen gibt, weist Stubbe zwar entschieden zurück. „Ich will nur vermeiden, dass möglicherweise bei einer anstehenden Wahlentscheidung ein Keil in die Mannschaft getrieben wird, der die Einheit gefährden könnte“, meint der 52-Jährige. „Das will ich nicht riskieren. Vor allem nicht, dass es einen knappen Wahlausgang gibt, der die Wehr dann richtig in zwei Lager spalten könnte.“ Allerdings verbleibe er normales Mitglied in der Feuerwehr.

Nach OVZ-Informationen gibt es zumindest in der strategischen Ausrichtung der Wehr durchaus unterschiedliche Ansichten zwischen einer zentral unter der Führung von Schmölln stehenden Wehr und einer gleichberechtigten Einheit von Stadt- und Ortsteilwehren.

Mirko Kolz wird nun am 20. Oktober bei der Gesamtjahreshauptversammlung der einzige Kandidat für den Stadtbrandmeister sein, der als Bindeglied zwischen den aktiven Kameraden sowie der kommunalen Verwaltung eine gewichtige Schnittstelle besetzt. Die Versammlung beginnt um 18 Uhr in der Schmöllner Ostthüringenhalle. Gast wird dort unter anderem Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) sein.

Im Landkreis ist die Schmöllner Wehr mit 144 aktiven Kameraden die zweitgrößte. Nur die Nobitzer hat mit 150 aktiven Feuerwehrleuten einige mehr.

Von Jörg Wolf