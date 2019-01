Schmölln

Ob die Original Thüringer Rostbratwurst, Rotwurst oder Leberwurst – seit einem Vierteljahrhundert stellt das Familienunternehmen Wolf am Standort Schmölln die beliebten Thüringer Spezialitäten nach traditionellen Rezepturen her. Zu diesem Jubiläum und als Anerkennung für die erfolgreiche Entwicklung in der Region, erhielt das Unternehmen am Dienstag die Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Gera.

In Schmölln wohlgefühlt

Vor 25 Jahren nahm die Wolf Firmengruppe mit Hauptsitz in Schwandorf ( Bayern) den Standort Schmölln in Betrieb. „Die Thüringer sind genauso wurstverliebt wie die Bayern, von daher haben wir uns in unserer zweiten Heimat gleich sehr wohlgefühlt“, so Christian Wolf, Geschäftsführer der Firmengruppe. Heute stellen rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine breite Auswahl an Fleisch- und Wurstspezialitäten her. Dabei setzt man auf handwerkliches Können in Verbindung mit modernster Produktionstechnik und streng geprüfter Qualität.

Investitionen in den Standort

Das Unternehmen investiert seit Jahren immer wieder kräftig in den Standort. Hier befindet sich das zentrale, hoch automatisierte Logistikzentrum der Firmengruppe. Auf einer Grundfläche von 5000 Quadratmetern werden die Produkte gelagert, kommissioniert und zum Versand bereitgestellt. Es erfolgt die Auftragsbearbeitung von bis zu 750 Kundenaufträgen am Tag. Dazu gibt es acht Warenausgangsstationen, die täglich rund 30 000 Kisten verladen und innerhalb von 24 Stunden über 50 Streckentouren verteilen.

Seit 2017 setzt die Produktion in Schmölln außerdem auf eine Oberflächenentkeimung von Sterildarmrohlingen im Slicerbereich mittels UVC-Licht.

Zur Zeit sechs Azubis

Auch die Förderung des Nachwuchses liegt dem Familienunternehmen am Herzen. Derzeit werden sechs junge Frauen und Männer in den Berufen Fleischer, Fachkraft für Lebensmitteltechnik, Fachkraft für Lagerlogistik, Fachlagerist und Mechatroniker ausgebildet. Zudem gibt es die Möglichkeit, ein Studium im Bereich der Lebensmittelsicherheit zu absolvieren.

„Wir sind stolz darauf, unseren Azubis eine hochwertige Ausbildung mit besten Perspektiven bieten zu können und werden uns hier auch in Zukunft tatkräftig engagieren“, erklärt Enrico Taubert, Geschäftsführer des Schmöllner Betriebsstandortes.

Schon oft ausgezeichnet

Dabei ist es nicht das erste Mal, dass die Firma, die das Schmöllner Gewerbegebiet am Kemnitzgrund prägt, ausgezeichnet wird. Anlässlich des 22. Tages der Thüringer Wurstspezialitäten gab es im vergangenen Jahr fünfmal Gold für Leberkäse, Knackwurst, Rostbratwurst, Rotwurst und Leberwurst.

Am Standort Schmölln werden täglich rund 120 Tonnen Rohware verarbeitet. Absoluter Bestseller sind die Rostbratwürste, bei denen Wolf auch Marktführer ist. In Spitzenzeiten werden davon 600 000 Stück am Tag hergestellt.

Von Jens Rosenkranz