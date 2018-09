Gera

Für ihren Kurzfilm „Schmölln 04626“ konnte eine elfte Klasse des Roman-Herzog-Gymnasiums aus Schmölln den Kreativ-Preis beim Kurzfilmfestival in Erfurt abräumen. Die Schüler hatten sich mit einer „Scripted-Reality-Dokumentation“ beworben, in der die Themen Mobbing und Cliquenbildung in der Schule behandelt werden. In dieser Pseudo-Dokumentation, die eigentlich einem Drehbuch folgt, muss sich ein Teenager in seiner neuen Klasse zurecht finden.

Die Jury fand den Film glaubwürdig und gut geschauspielert

Die stellvertretende Schulleiterin Peggy Hoppert hatte die Schüler bei der Verleihung am vergangenen Samstag begleitet. „Es war sehr aufregend, der Zug aus Schmölln hatte Verspätung, aber wir kamen noch genau rechtzeitig zur Vorführung unseres Films“, erzählt sie. Nach der Präsentation des Films wurde der Film mit Publikum, Schülern und der Jury diskutiert.

Die Jury lobte den Film als „glaubwürdig, gut geschauspielert“ und mit „zugespitzten Charakteren“ ausgestattet und belohnte damit die Arbeit der Schüler. Zudem wurde die Kameraführung gewürdigt, die ebenfalls von zwei Schülern beaufsichtigt worden war. Auch die Arbeit als Team wurde positiv erwähnt, denn die Schüler hatten den Kurzfilm in nur fünf Tagen in einem Workshop mit dem Pixel-Fernsehen der Thüringer Landesmedienanstalt gedreht. Zusammen mit dem Preis haben die Schüler 50 Euro für ihre Klassenkasse gewonnen.

Der Hauptpreis ging nach Erfurt für einen originellen Einfall

Der Hauptpreis, der mit 100 Euro dotierte Schüleroskar, und der Jury-Preis gingen nach Erfurt. Das Musikvideo „500 Jahre Rapformation“ von Schülern der Evangelischen Gemeinschaftsschule Erfurt konnte durch seine originelle und witzige Art bestechen. Die Schüler hatten sich auf moderne Weise mit Martin Luther auseinandergesetzt.

Von Pia Siemer