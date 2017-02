Altenburg. Stadtrat Harald Stegmann hat Oberbürgermeister Michael Wolf (SPD) in Sachen Vision für das Teichareal scharf kritisiert. Konkret wirft der Linke dem Rathauschef vor, Initiative und Ideen zur Zukunft des Gebiets zwischen Teichterrassen, Schwimmhalle, Südbad und Roter Zora als seine zu verkaufen, obwohl diese vom Stadtrat ausgingen. Denn dieser habe den OB 2012 beauftragt, ein Konzept zu erarbeiten, erklärte Stegmann in Reaktion auf einen OVZ-Beitrag. Trotz 15 000 Euro für Planungen sei jedoch nichts passiert.

Zudem sei es auch der Stadtrat gewesen, der die monatlich tagende Arbeitsgruppe beschlossen habe und mit Leben fülle, sagte Stegmann. „Festzustellen ist, dass die Arbeit nicht von ’Visionen’ des Oberbürgermeisters noch von überschäumendem Engagement unterstützt wurde, wenn man überhaupt von Unterstützung reden kann.“ So habe die Öffentlichkeit weder von der AG-Arbeit noch von einer studentischen Masterarbeit erfahren, die das Areal und den Stadtwald als Einheit sehe. „Es waren ja nicht die Visionen des Oberbürgermeisters.“ Darüber hinaus habe sich die AG mit der Ewa über den Erhalt der Streuobstwiese und der alten Apfelsorten verständigt, so Stegmann weiter. „Bis dahin gab es keinerlei Visionen für diese geschützte Fläche und das Gartenhaus.“ Außerdem befände sich Altenburg nicht mehr in der Bewerbung um die Landesgartenschau, wenn es nach OB und Verwaltung gegangen wäre.

Auch Stegmann hat Visionen. So solle „die Arbeit des Stadtrates durch den Oberbürgermeister ernst genommen“ und „die notwendigen Investitionen nach einer Prioritätenliste und nicht nach Gutdünken und auf Zuruf abgearbeitet“ werden. Zu seinen Träumen zählt auch, dass die Landesgartenschau 2024 in Altenburg stattfindet und neben der Landesförderung „mit einem Teil der jährlichen Investitionsmittel von 8000 bis 10 000 Euro finanziert“ wird. „Leider werde ich wohl wieder aufwachen und alles ist wie vorher.“

Von Thomas Haegeler