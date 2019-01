Altenburg

Die Kinder haben ihn vermutlich schon vermisst, viele Autofahrer sehen ihm mit Unbehagen entgegen: Für die kommende Nacht haben die Meteorologen Schneefall im Raum Altenburg angekündigt, der sich – verbunden mit sinkenden Temperaturen – in den Folgetagen fortsetzen soll. Der Altenburger Winterdienst meldet Einsatzbereitschaft. „Die Mitarbeiter sind startklar“, versicherte am Montag Denis Anders, der Referatsleiter Stadtwirtschaft. Am Mittwochmorgen um 4 Uhr rücke der Winterdienst aus. Am Montag wurden unter anderem noch mal die Fahrzeuge überprüft, die Mitarbeiter eingeteilt und ein paar vom Winde gekippte Schneezäune gerichtet. An neuralgischen Punkten, beispielsweise vor Steigungen, wurden Streukästen aufgestellt, aus denen sich die Kraftfahrer im Fall der Fälle selbst bedienen können.

Die Lager im städtischen Bauhof sind gut gefüllt. Rund 950 Tonnen Salz und 200 Tonnen Splitt stehen als Streumaterial zur Verfügung. „Bislang wurde in diesem Winter davon nicht viel benötigt. Nur kurz vor Weihnachten sind die Winterdienstfahrzeuge ein paar Strecken abgefahren, weil wegen Nässe und tiefer Temperaturen Straßen abgestumpft werden mussten.“ Das Streuen sei schließlich die Hauptaufgabe des Winterdienstes in Altenburg. „Das Beräumen großer Schneemassen ist hier ja vergleichsweise selten nötig.“

30 Mitarbeiter plus Fremdfirmen im Altenburger Winterdienst

Dennoch wird wohl auch in diesem Jahr der erste anhaltende Schneefall ein großes Thema für Autofahrer und Passanten. Denn sicher ist: Der Winterdienst wird nicht überall sein. Der Bauhof habe für diese Aufgabe 30 städtische Mitarbeiter zur Verfügung, die bei entsprechender Witterung im Zwei-Schicht-System arbeiten. „Die personellen Ressourcen sind in diesem Jahr damit vollständig ausgereizt.“

Unterstützt wird die Stadt von drei Fremdfirmen, die unter anderem für einen Teil der Bushaltestellen zuständig sind. Die Beräumung von Straßen und städtischen Flächen sei eine Mammut-Aufgabe. „In der Skatstadt gibt es mehr als 350 Straßen, deren Länge sich auf rund 230 Kilometer summiert“, führt Denis Anders vor Augen. „Priorität haben die Hauptstraßen und Steigungen. Nebenstraßen und Radwege können und müssen nicht vollständig geräumt werden.“ Es gebe keine Garantie auf eis- und schneefreie Straßen. „Bei starkem und langanhaltendem Schneefall sowie besonders ungünstigen Temperaturschwankungen kann es auch in diesem Winter – selbst auf Hauptstraßen – zu Beeinträchtigungen des Verkehrsflusses kommen.“

Ordnungsamt ist unterwegs

Die Stadtverwaltung weist zudem einmal mehr darauf hin, dass für Gehwege generell die Grundstückseigentümer verantwortlich sind. An Werktagen habe die Beräumung und Abstumpfung bis 7 Uhr morgens zu erfolgen, an Sonn- und Feiertagen bis 8 Uhr. Die Räum- und Streupflicht ende erst um 20 Uhr und werde vom Ordnungsamt nach Kräften kontrolliert. Die Breite der zu beräumenden Gehwegbahn betrage 80 Zentimeter.

Der Schnee soll möglichst am äußersten Gehwegrand oder in den Vorgärten abgelagert werden. Bei sehr großen Schneemengen stelle die Stadt offiziell Flächen zur Ablagerung zur Verfügung. Diese werden kurzfristig bekannt gegeben und gekennzeichnet. Das gelte zudem für Flächen, die als Sammelstellen für Müllbehälter genutzt werden sollen.

Landkreis hat eigenen Winterdienst

Ausrücken wird am Dienstag oder Mittwoch auch der Winterdienst des Landkreises. Dessen Mitarbeiter sind im Bedarfsfall täglich auf 227 Kilometer Kreisstraßen unterwegs. Darin enthalten sind auch 65 Kilometer innerörtliche Verkehrswege (die OVZ berichtete). Dafür stehen sieben Fahrzeuge bereit, ausgestattet mit Streuer-Aufsätzen.

In den 1200 Tonnen fassenden Silos im Nobitzer Ortsteil Mockern sind rund 750 Tonnen Natriumchlorid eingelagert. Bei Schnee und Eis sind in zwei Schichten 14 Fahrer auf vier Routen im Altenburger Land unterwegs – wenn nötig, ganze sieben Tage die Woche zwischen 3 und 22 Uhr.

Von OVZ