Altenburg

Simone Kunze ist auf dem Altenburger Markt als „die Frau mit dem weißen Hund und der Unterwäsche bekannt“, wie sie selbst sagt. Die Unterwäsche ist kaum zu übersehen – ihr Marktwagen ist über und über mit Schlüpfern, Büstenhaltern und Nachthemden behangen. Den weißen Hund sieht man hingegen nicht auf den ersten Blick. Die meiste Zeit liegt der kleine West Highland White Terrier namens Keks in einer ruhigen Ecke mit seinen Spielzeugen. Nur manchmal kommt der neun Monate alte Hund blitzschnell unter dem Marktstand hervorgerannt, um Besucher freudig zu begrüßen.

Simone Kunze ist jede Woche mit ihrem Hund Keks auf dem Altenburger Markt, um Unterwäsche zu verkaufen. Quelle: Pia Siemer

Oft stehen nur Simone Kunze und Keks mittwochs zusammen am Marktstand, manchmal ist auch ihre 76-jährige Mutter Ursula dabei. Der Marktstand ist seit jeher für Kunzes aus Glauchau eng mit ihrem Familienleben verbunden. Gegründet wurde das Familiengeschäft durch Simone Kunzes Großvater Erwin im Jahr 1949. Nach dem Zweiten Weltkrieg meldete er den Handel von Textil- und Kurzwaren an. „Damals gab es ja nichts, da ist er von Stadt zu Stadt gefahren und hat den Leuten Unterwäsche und Socken verkauft“, erzählt Ursula Kunze über ihren bereits verstorbenen Schwiegervater.

Hochschwanger stand sie im Unterwäschemobil

Erwin Kunze stand jedoch nicht nur auf dem Altenburger Markt, sondern auch in Jena, Weimar und Saalfeld. Sein Sohn Egon und dessen Frau Ursula übernahmen das Geschäft 1984 – und auch Simone war als junge Frau oft mit auf den Märkten unterwegs. Am Mittwoch ging es immer nach Altenburg. „1990 stand ich hier hochschwanger und habe neben der Unterwäsche auch noch Kindersachen verkauft“, erinnert sie sich. Bis eine Woche vor der Entbindung war sie immer noch im Geschäft tätig. „Mein Vater scherzte schon, er würde mich mit dem Unterwäschemobil ins Krankenhaus bringen“, erzählt die 51-Jährige.

Ein Foto aus dem Jahr 1955 zeigt Großvater Erwin Kunze an seinem Marktstand. Quelle: privat

In der Auslage hat Simone Kunze vor allem Unterwäsche aus Sachsen, zum Beispiel aus Limbach-Oberfrohna. Ihr es ist wichtig, die Produkte kleiner, regionaler Firmen anzubieten. Auch die klassische Dederon-Schürze darf natürlich nicht im Sortiment fehlen. Bei den Altenburgerinnen entdeckt Kunze keine Scham, ihre Unterwäsche mitten auf dem Marktplatz zu kaufen. „Die Größen der Frauen kann ich gut mit dem bloßen Auge einschätzen und zur Not nehme ich das Maßband zur Hand“, sagt die gelernte Facharbeiterin für Textilien. „Das ist gar nicht anders als im Laden.“

„Altenburger Markt ist gut organisiert, aber er wird leerer.“

Kunze steht gerne auf dem Altenburger Markt. Vor allem, weil er gut organisiert sei und die Stimmung zwischen den Händlern angenehm wäre. Ihr falle aber auch auf, dass der Platz sich langsam lichte. „In den 90ern stand hier alles voll von Marktständen. Aber ich schätze, dass nicht immer die nächste Generation das Geschäft weiter führen will“, sagt sie. Auch ihr selbst sei es mittlerweile zu anstrengend geworden, jeden Tag in der Woche auf einem anderen Markt zu stehen. „Ich mache das nur noch von Dienstag bis Freitag, die anderen Tage brauche ich auch für den Papierkram“, erzählt Simone Kunze.

Der Kreuz-BH ist einer der Verkaufsschlager von Familie Kunze. Quelle: Pia Siemer

Ob der Marktstand in vierter Generation weiter geführt wird, weiß Familie Kunze noch nicht. Die Tochter von Simone Kunze arbeitet in der Pflegebranche und fühlt sich dort wohl. Die fünfte Generation steht aber schon in den Startlöchern. „Vielleicht übernimmt ja meine Enkeltochter irgendwann den Laden. Da muss ich aber noch mindestens 15 Jahre warten“, sagt Simone Kunze mit einem Lachen.

Von Pia Siemer