Mit einem trockenen Knall war am Mittwoch gegen 13 Uhr das Schicksal der beiden 25-Meter-Schornsteine in Tegkwitz besiegelt. Eine Fachfirma sprengte die beiden Bauwerke aus Backstein und damit die letzten Zeugnisse von der Ziegelei, die sich seit Ende der 1930er-Jahre an diesem Ort befand. Jetzt soll ein Solarpark entstehen.