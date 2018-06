In Nobitz steht die Veranstaltungssaison vor der Tür: Der Startschuss fällt am Wochenende mit dem großen Wilchwitzer Volksfest. Auch in diesem Jahr haben die Organisatoren ein buntes Programm zusammengestellt, in dem von Livemusik über sportliche Betätigung bis zu Kinderbelustigung alles vertreten ist.