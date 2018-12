Meuselwitz

Brechend voll war auch in diesem Jahr die Meuselwitzer Stadtkirche zum Weihnachts- und Benefizkonzert des Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasiums. Dazu luden Schüler am Dienstagabend in das Gotteshaus ein.

Die Mädchen und Jungen hatten Lieder und Musikstücke aus rund 500 Jahren herausgesucht. Das bunte Programm reichte vom Martin-Luther-Stück „Vom Himmel hoch da komme ich her“ bis zur deutschen Version „Lass jetzt los“, des Demi-Lovato-Liedes „Let it go“. Ähnlich vielfältig war auch die Präsentation vom Sologesang und Instrumentalsolisten bis zu kleinen Ensembles, wie der Flötengruppe und dem Schulchor.

Die Flötengruppe der Musikschule Walther Albert spielt unter anderem das „Quartett der Mäuse“ von Hans Posegga, das viele als Titelmelodie der „Sendung mit der Maus“ kennen. Quelle: Jörg Reuter

Selbstredend bekamen alle Darbietungen stürmischen Applaus, auch wenn mal ein Ton nicht passte. Ebenso großzügig zeigten sich die Gäste beim Spenden. Über 1290 Euro kamen zusammen. Diese gehen zu gleichen Teilen an den Förderverein und das Kinderhospiz Nordhausen.

Beim Weihnachts- und Benefizkonzert des Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasiums ist die Stadtkirche Meuselwitz bis in die letzte Reihe voll. Quelle: Jörg Reuter

Von Jörg Reuter