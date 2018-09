Altenburg

„Ihr seid das Salz dieser Erde“ – unter diesem Motto feierten am Sonnabend Schüler, Eltern und Lehrer am Christlichen Spalatingymnasium ihr Schulfest. „Vor allem Eltern und Schüler haben sich in die umfangreiche Organisation eingebracht“, dankte Schulleiterin Birgit Kriesche. Ein Engagement, das an der seit 2001 bestehenden Bildungseinrichtung eine lang gepflegte Tradition ist. Ebenso die feierliche Einsegnung aller neuen Fünftklässler bei einem Gottesdienst, in dem sich vieles um eben jenes lebenswichtige Salz drehte. „Der Gottesdienst war sehr emotional und wurde maßgeblich von den Schülern mitgestaltet“, sagte Kriesche.

Auch an Ideen für die sich anschließende Party fehlte es nicht. „Aktuell besuchen 390 Schüler das Gymnasium. Und die meisten haben sich da aktiv mit eingebracht.“ Sei es bei den Pfadfindern, die eine gewaltige Stegbrücke errichteten, beim Volleyballturnier oder an einem der zahlreichen Stände. „Viele wissen schon, was sie konkret zu tun haben. Da sind beispielsweise die Zwölftklässler, die unter anderem die Milchshake- und Salatbar betreuten. Die Mitglieder unserer Imker AG waren für den Honigverkauf verantwortlich, andere übernahmen die ebenfalls notwendigen Aufsichtsaufgaben“, berichtete Kriesche.

Längst gehöre das Schulfest zu den festen Größen im Schulalltag – neben dem Tag der offenen Tür mit Nikolausbasar. So organisierten Eltern unter anderem wieder den Bücherbasar in Eigenregie. Ebenso wie es regelmäßig das Treffen der ehemaligen Spalatiner gibt, das in diesem Jahr gleich zusammen mit dem Schulfest gefeiert wurde. „Daran nahmen rund 100 Gäste teil. Ein wunderbarer Abschluss eines sehr schönen Tages.“

Von Jörg Wolf