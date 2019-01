Altenburg

Zum wiederholten Mal musste die Polizei wegen Schüssen in der Altenburger Gabelentzstraße ausrücken. Die wichtige Verkehrsachse wurde deshalb sogar zeitweise gesperrt. Der Einsatz ereignete sich am Montag gegen 11.30 Uhr. Die Beamten wurden darüber informiert, dass aus einer Wohnung vermeintliche Schüsse zu hören waren. Mehrere Polizeistreifen machten sich auf den Weg in die Gabelentzstraße und die betreffende Wohnung ausfindig, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Vor Ort wurde ein 23-jähriger polizeibekannter Mann aus Altenburg angetroffen. Die anschließende Nachschau in seiner Wohnung förderte eine Softair-Waffe ohne Prüfzeichen sowie mehrere illegale Silvesterböller zutage. Die Gegenstände wurden sichergestellt, gegen den 23-Jährigen laufen jetzt Ermittlungen. Personen kamen nicht zu Schaden, berichtete die Polizei.

Erst im August vergangenen Jahres hatte ein Jugendlicher in der Gabelentzstraße mit einer Softair-Waffe vier Personen verletzt. Der 17-Jährige hatte von einem Garagendach aus mit der Druckluftwaffe in die Umgebung geschossen. Vier Jugendliche wurden von Projektilen getroffen.

