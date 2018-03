Schul-Einbrecher nehmen Tresor mit

Ehrenberg. Einbrecher haben am Wochenende die Freie Integrative Grundschule Känguru im Altenburger Ortsteil Ehrenberg heimgesucht und einen kompletten Tresor abtransportiert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten die unbekannten Täter die Tür zum Schulgebäude sowie zum Sekretariat aufgebrochen. Der Tresor war nach Polizeiangaben freistehend ohne Verankerung, hatte ein Volumen von etwa 1,5 Kubikmetern. In dem massiven Schrank, der zum Beispiel mit einem Pkw abgefahren worden sein könnte, befand sich eine größere Menge Bargeld.

Kinder schlagen Alarm

Möglicherweise wäre der Einbruch wegen des Wochenendes und der begonnenen Ferien erst mit einiger Verzögerung aufgefallen, hätten nicht am Samstag gegen 14.45 Uhr Kinder vor Ort Alarm geschlagen. Ihnen war laut Polizei aufgefallen, dass das Eingangsportal der Grundschule offensteht. Der Tatzeitraum lässt sich deshalb auf Freitagnachmittag bis Samstagnachmittag eingrenzen. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls gegen Unbekannt aufgenommen. Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder Auffälligkeiten während der Tatzeit machen kann, möge sich bei der Polizei unter Telefon 0365 8290 oder 03447 4710 melden.

Von OVZ