Ponitz

Das Schulamt Ostthüringen will die Grundschule Ponitz zu Beginn des kommenden Schuljahres schließen und die Schüler in den Bildungseinrichtungen in Schmölln und Gößnitz aufteilen. Das gab der Ponitzer Bürgermeister Marcel Greunke (CDU) am Donnerstagvormittag auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz bekannt. Die rund 50 betroffenen Eltern müssen sich bis zum Dienstag entscheiden, ob sie ihre Kinder nach Schmölln oder Gößnitz schicken. Dieses Ultimatum und die überraschende Schließung stieß bei Greunke, den Eltern sowie bei Vize-Landrat Matthias Bergmann auf deutliche Kritik. Da die Schließung gegen den bis 2019 gültigen Schulnetzplan verstößt, sprach Bergmann von einem Rechtsbruch und kündigte die Prüfung juristischer Schritte an. Das Schulamt habe nach Informationen des Bürgermeisters die Schließung mit einem akuten Lehrermangel begründet, wodurch der Unterricht ab August nicht mehr abgesichert werden könne.

Von Jens Rosenkranz