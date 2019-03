Meuselwitz

Mit deutlichen Worten hat sich die neue Leiterin des Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasiums Meuselwitz, Monika Fuchs, für den Erhalt der Oberstufe und gegen die Auslagerung des Unterricht der elften und zwölften Klassen an andere Schulen ausgesprochen. Man sei sich im Lehrerkollegium völlig einig, dass eine teilweise Abgabe von Meuselwitzer Schülern nach Altenburg nicht infrage kommt, sagte Fuchs kürzlich auf einer Sitzung des Stadtratsausschusses für Kultur, Umwelt und Soziales.

Ministerium fordert Kooperationen

Die Direktorin nahm dabei Bezug auf Pläne des Bildungsministeriums, wonach es bei einem geringen Kursangebot und zu wenig Schülern zu solchen Kooperationen kommen sollte.

Schüler der Oberstufe könnten nicht zweimal in der Woche nach Altenburg fahren, weil es dann für sie zu einem deutlich verlängerten Schultag kommen würde, zulasten der Freizeit und der Zeit für Hausaufgaben. Sie wären dann „Schüler zweiter Klasse“, sagte Fuchs.

Zwei neue fünfte Klassen

Sie forderte die anwesenden Stadträte auf, sich ebenso geschlossen für den Erhalt des Gymnasiums und der Oberstufe einzusetzen. „Dieses Thema dürfen wir nicht auf die lange Bank schieben.“ Bislang habe sie ein solch klares Bekenntnis vermisst, sagte Fuchs. Sei die Oberstufe einmal weg, beginne ein Sterben auf Raten. Dass zum kommenden Schuljahr zwei neue fünfte Klassen gebildet werden könnten, würde aber zeigen, dass das Gymnasium eine Zukunft habe. Sie sei froh, dass die Werbung auch durch viele Eltern Früchte tragen würde. Durch die neuen Klassen könne die Gesamtschülerzahl von 330 konstant gehalten werden.

Eltern hatten Druck gemacht

Ebenso kritisierte die Direktorin den weiterhin maroden Zustand des Hauses I und des Mehrzweckgebäudes, wo die Toiletten nach wie vor verschlossen bleiben müssten. „Irgendwann ist genug“, sagte sie. Renovierung und Reparaturen in der Turnhalle hätten gezeigt, dass mit wenig Geld schon viel erreicht werden könnte. Vor allem auf Druck von Eltern war der teilweise nicht mehr nutzbare Sanitärtrakt der Turnhalle am Rathenauplatz instandgesetzt und gemalert worden (OVZ berichtete). Die Maler- und Putzarbeiten in der Turnhalle selbst stehen noch aus. Der letzte Anstrich hier erfolgte noch zu DDR-Zeiten.

Weitere Gelder für Haus I

Nach Informationen von Bürgermeister Udo Pick (BfM) stünden für das Gymnasiums in diesem Jahr weitere Gelder in Höhe von 31 500 Euro für Rekonstruktion und Werterhaltung aus dem Kreishaushalt bereit. Wofür dieses Geld konkret eingesetzt wird, ist im Moment unklar. Eine Sprecherin des Landratsamtes kündigte die Antwort auf eine entsprechende Anfrage der OVZ wegen der urlaubsbedingten Abwesenheit des zuständigen Fachdienstleiters für die nächsten Tage an.

Pick kündigte eine Zusammenkunft des Aktionsbündnisses zum Erhalt des Standortes für Mitte April an und forderte alle zukünftigen Kreisräte aus Meuselwitz auf, sich für den Erhalt des Gymnasiums einzusetzen.

Stadträtin Antje Ulich (UWG) kritisierte den Bürgermeister dafür, dass er das Aktionsbündnis viel zu spät einberufen würde. Angesichts der vielfältigen Probleme, einschließlich der Gefährdung des Standortes, hätte er viel schneller agieren müssen.

Von Jens Rosenkranz