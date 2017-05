Der bundesweit tätige Verein „Seniorpartner in School“ bildet Senioren zu ehrenamtlichen Schulmediatoren aus und vermittelt sie an lokale Bildungseinrichtungen. Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, damit sie Probleme gewaltfrei lösen. Nach Erfolgen an zwei Schulen in Schmölln soll das Modell nun auch in Altenburg umgesetzt werden.