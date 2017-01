Altenburg. Wenige Tage nach der Attacke auf das Landratsamt in Altenburg ist eine weitere Behörde Ziel eines Angriffs geworden. Wie die Polizei am Montag berichtete, hat ein Unbekannter das Fenster des Ordnungsamtes der Stadt durchschossen. Den Angaben nach muss dies zwischen dem 30. Dezember mittags und dem 2. Januar morgens passiert sein. Dabei entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei ermittelt und hofft auf Hinweise von Zeugen, die dazu etwas beobachtet haben.

Es werde in alle Richtungen ermittelt, hieß es. Ob der Angriff in Zusammenhang mit einer Attacke in der Nacht zu Donnerstag (29. Dezember) auf das Landratsamt steht, blieb offen. Unbekannte hatten da ein Fenster im Erdgeschoss der Behörde in Altenburg zerstört und einen Sprengkörper ins Gebäude geworfen, der explodierte. Nähere Details wollen die Ermittler bisher nicht preisgeben - aus ermittlungstaktischen Gründen, wie es heißt.

