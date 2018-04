Schwerer Unfall auf B 180 bei Brossen

Brossen. Schwer verletzt musste am Montag gegen 18.45 Uhr ein 40-jähriger Fahrradfahrer mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Er war zuvor mit seinem Rad auf der Bundesstraße 180 in Brossen bei Meuselwitz mit einem Traktor zusammengestoßen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das landwirtschaftliche Gerät habe plötzlich gestoppt, der Radler sei aufgefahren, gestürzt und habe sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. Die Straße musste halbseitig gesperrt werden. Zur Unfallaufnahme wurde zudem ein Gutachter hinzugezogen. Weil der Traktor polizeilich sichergestellt werden sollte, wurde, musste auch noch ein Bergekran angefordert werden, der die Landmaschine auf einen Tieflader lud.

Von OVZ