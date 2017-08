Schwerer Unfall bei Altenburg wegen einer Fliege

Altenburg. Folgenschwere Begegnung mit einem Insekt: Ein 48-jähriger Fahrer eines VW-Transporters versuchte am Montag, eine Fliege aus seinem Fahrzeug zu scheuchen und geriet dabei in den Gegenverkehr. Der Kleinlaster krachte in einen entgegenkommenden Pkw Suzuki. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr auf der Landstraße zwischen Göhren und Altenburg. Sowohl der 48-Jährige als auch die Insassen des Suzuki, 67 und 60 Jahre alt, wurden dabei verletzt, mussten ins Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit, wurden abgeschleppt.

Von OVZ