Schwerer Unfall wegen Gesundheitsproblemen

Langenleuba-Niederhain. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch gegen 12.45 Uhr auf der Straße von Langenleuba-Niederhain nach Neuenmörbitz. Eine 77-jährige Autofahrerin war – offenbar durch gesundheitliche Probleme – mit ihrem Nissan in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Unfall habe sich etwa zwei Kilometer nach dem Ortsausgang von Langenleuba-Niederhain ereignet. Das Auto durchbrach einen elektrischen Weidezaun und stieß dann gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Von OVZ