Schwerer Zusammenstoß auf der B7 bei Schmölln

Schmölln. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montag gegen 6.45 Uhr auf der Bundesstraße 7 zwischen Burkersdorf und Steinsdorf. Ein 35-jähriger Lkw-Fahrer fuhr dort in Richtung Gera, als ihm ein BMW entgegenkam, der zu weit auf die Gegenfahrspur geraten war. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei mit. Allerdings entstand an den Fahrzeugen erheblicher Sachschaden, so dass sie abgeschleppt werden mussten.

Feuerwehr und Rettungswagen waren ebenfalls im Einsatz. Die B7 war zeitweise voll- beziehungsweise halbseitig gesperrt. Gegen 10.30 Uhr, nach der Unfallaufnahme, konnte die Straße wieder freigegeben werden.

Von KW