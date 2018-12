Garbisdorf

Musik, Film, bildende Kunst – der Quellenhof in Garbisdorf hat sich als kulturelles Zentrum im Wieratal längst etabliert. Dem bleibt der Heimatverein Göpfersdorf als Träger auch im kommenden Jahr treu. Bereits jetzt stehen die ersten 17 Veranstaltungen fest. Die Palette des Gebotenen reicht dann wieder vom Landfilm über Ausstellungen und Volksfeste bis zu Konzerten.

Der Kulturbund sucht aus

Sie nennen sich „Kulturbund“, die vier Frauen aus den Reihen des Heimatvereins, die sich um das Programm im Quellenhof kümmern. Beim Zusammenstellen gehe es den Damen natürlich darum, ein möglichst vielfältiges und abwechslungsreiches Angebot zu schaffen, sagt Vereinschefin und Mitglied im „Kulturbund“ Susann Schatz. „In der Regel bewerben sich die Künstler bei uns, und wir suchen dann aus, wer zu uns passt“, plaudert Schatz ein wenig aus dem Nähkästchen. Und sie macht keinen Hehl daraus, dass sie dabei natürlich auch schauen, dass das Veranstaltungsangebot für ein möglichst volles Haus sorgt, „dass zumindest so viele Gäste kommen, dass wir mit den Einnahmen den Künstler bezahlen können“.

Das Vogelschießen war ein Flop

Rückblickend sei dieser Wunsch gerade im zweiten Halbjahr 2018 hervorragend aufgegangen. „Besonders gern erinnere ich mich zum Beispiel an den Auftritt von Manuel Schmid am 3. November. Das war mein persönliches Highlight“, so die Vereinschefin zur OVZ. Am anderen Ende des Rankings für 2018 muss Schatz eine Traditionsveranstaltung einordnen, das Garbisdorfer Vogelschießen. Gerade dieses Dorffest, das in der Vergangenheit ein Publikumsmagnet war, floppte 2018. „Das Wetter an diesem Wochenende war so mies, dass wir weit hinter den Erwartungen geblieben sind, was die Besucherzahl betrifft. Weshalb wir diesmal kräftig darauflegen mussten.“

Altes und Neues im Programm

Natürlich ist das kein Grund, die Veranstaltung ausfallen zu lassen. Auch 2019 wird wieder am letzten Juniwochenende der Schützenkönig beim Vogelschießen gesucht. Ebenfalls nicht wegzudenken aus dem Programm ist das Oldtimertreffen, diesmal am 28. April. „Relativ neu dagegen ist der Abend ,Leser lesen für Leser’. Das haben wir 2018 zum ersten Mal angeboten. Weil es so gut ankam, starten wir damit am 11. Januar wieder in die neue Saison“, sagt Susann Schatz.

Hof hat neues Pflaster

Die Besucher können dann übrigens sauberen Fußes über den neu gemachten Innenhof zur Veranstaltungsscheune laufen. Denn vor Kurzem wurden die Arbeiten am neuen Hofpflaster abgeschlossen. Für Gesamtkosten von rund 210 000 Euro wurde 2018 die dringend notwendige Instandsetzung der Hoffläche verwirklicht.

Von Jörg Reuter