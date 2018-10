Windischleuba

In Bocka in der Gemeinde Windischleuba wäre es durch Brandstiftung offenbar beinahe zu einem Gebäudebrand gekommen. Auslöser der brenzligen Situation: ein sechsjähriges Kind. Dieses hatte – so das bisherige Ermittlungsergebnis der Polizei – am Dienstag gegen 14.50 Uhr in der Gnandsteiner Straße an zwei Mülltonnen gezündet, die wenig später in Flammen standen. Die Tonnen befanden sich in unmittelbarer Nähe zu einem Fachwerkhaus, dessen Fassade durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurde, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Feuerwehr konnte den Brand noch rechtzeitig löschen, bevor Schlimmeres passierte. Verletzte wurde nach Polizeiangaben niemand.

Von OVZ