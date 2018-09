Meuselwitz

Über mangelnde Resonanz konnten sie sich nicht beklagen, die 31 Lehrerinnen und Lehrer sowie die Schüler des Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasiums in Meuselwitz. Rund 250 Gäste waren am Freitagnachmittag zum Tag der offenen Tür gekommen, um sich das Programm in den Häusern I und II, im Mehrzweckgebäude und in der Turnhalle anzuschauen. „Die Gästezahl spricht vermutlich für den guten Ruf, den das Gymnasium weit um Meuselwitz hat“, schätzte Besucherin Susanne Kahnt aus Rehmsdorf ein – und begab sich ins Gespräch mit Lehrerin Jaqueline Höfer über das Ganztagskonzept des Gymnasiums als eine Europaschule. Tochter Johanna hörte aufmerksam zu. „Ich habe in allen Fächern gute Zensuren und möchte gern hier im nächsten Jahr zur Schule gehen“, sagte die Neunjährige. „Wir wollen im Rahmen der Ganztagsschule vor allem die Entwicklung des eigenverantwortlichen Lernens und die Kommunikation zwischen Schülern, Lehrern und Eltern fördern“, erklärte Jaqueline Höfer.

Ganz zufrieden mit dem Interesse am Religionsunterricht ist Lehrer Olaf Sorge. „Bis zu 30 Prozent unserer Gymnasiasten nehmen am Religionsunterricht teil“, berichtete er und hatte eigens für den Aktionstag einen Nachdruck einer Bibel von 1630 bereitgelegt, der von den Besuchern neugierig in Augenschein genommen wurde. Auch die Seckendorff-Gymnasiasten selbst waren am Tag der offenen Tür tatkräftig zur Stelle. Achtklässler Clemens Nitzsche führte seine Großeltern ins Latein-Zimmer zu Lehrerin Myriam Nitzel, die zugleich für die Europaarbeit an der Schule verantwortlich ist. „Latein ist mein Lieblingsfach. Weil mich die Geschichte und Kultur der alten Römer sehr interessiert“, sagte Schüler Johann Sänger, der sogar passend in einer Römertracht erschienen war.

Ein Stück weiter, am Spieltisch, punktete beim Würfelspiel der Sechsklässler Mark Küchler gegen seinen Klassen- kameraden Kevin Petzold. Auch Brettspiele gibt es dort, allesamt von den Schülern angefertigt. Im Mehrzweckgebäude dampfte es derweil genüsslich aus allen Rohren. Denn ein Team um Mitarbeiter Stefan Werner vom Essenanbieter Sodexo stellte ein neues Konzept schmackhafter Gerichte vor, von denen kostenlos gekostet werden konnte. Da löffelte aus Schüsseln ganz genüsslich auch ein Fünftklässlertrio um Josi Heder ein Nudelgericht.

Im Haus II stellte Lehrerin Sylvia Bayer den Gästen einige Projekte vor. Und Zehntklässlerin Jasmin Donner gab augenfällige Einblicke unter anderem in das Schulfach „Darstellen und Gestalten“, als sie ein Trachtenkleid vorführte. Und die Zwölftklässler boten fleißig den von Eltern gebackenen Kuchen an.

„Der heutige Besucherstrom zeugt wieder von einem großen Interesse zukünftiger Schüler und deren Eltern an unserem Gymnasium“, resümierte Lehrerin Lydia Breitbarth. Was auch daran liegen mag, dass es in dem Haus zahlreichen Arbeitsgemeinschaften für die Ganztagsschulklassen gibt.

Von Wolfgang Riedel