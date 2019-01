Langenleuba-Niederhain

Wer dieser Tage im Leinawald oder in dessen Nähe die Augen aufhält und Glück hat, kann die größten einheimischen Greifvögel beim Balztanz in der Luft beobachten. Wie Revierförster Jörg Zippel gegenüber der OVZ berichtet, habe er das Seeadler-Pärchen erst in den vergangenen Tagen wieder gesehen. Wie es aussieht, kreisen die mächtigen Tiere mit einer Flügelspannweite von bis zu zweieinhalb Metern gerade über den Wipfeln der Bäume auf der Suche nach einem Horst.

Zumindest wäre dafür jetzt die richtige Zeit, denn der Winter ist die Balzzeit der Tiere, während der sie sich auch für ein Nest entscheiden. Die Brutsaison der Seeadler beginn dann bereits im März. Doch mit großer Wahrscheinlichkeit hat es in den vergangenen Jahren im Leinawald keine Bruterfolge bei Herrn und Frau Seeadler gegeben, die im Übrigen eine monogame, meist lebenslange „Ehe“ führen. Zuletzt konnte Zippel 2015 die Tiere beim Brüten beobachten. Seitdem nicht wieder. Allerdings ist es nicht ausgeschlossen, dass die Vögel einen Horst bebrüten, den bis jetzt noch niemand entdeckt hat.

In Seeadler-Revieren gibt es meist mehrere Horste, die die Vögel hin und wieder nutzen. „Aber ich habe weder etwas gehört noch gesehen und auch die Kollegen aus den Nachbarrevieren haben keinen neuen Nistplatz entdeckt“, sagt Zippel, weshalb er befürchtet, dass es untypisch lange keine Jungen gab. „Zwar habe ich im Sommer ein Jungtier gesehen – Jungtiere haben noch keinen weißen Schwanz. Wie alt es war, kann ich aber nicht sagen, da sich die weißen Federn erst nach drei-vier Jahren ausbilden.“

Über die Gründe für das Ausbleiben der Jungtiere kann Zippel nur spekulieren. Zum einen könnten Nesträuber – wie etwa Waschbären – den Horst geplündert haben. Denkbar sei auch, dass die Tiere krank sind. Möglicherweise sind sie auch schon zu alt, was aber am unwahrscheinlichsten ist, denn das Adlerpärchen lebt seit etwa 20 Jahren im Leinawald. „ Seeadler können aber bis zu 50 Jahre alt werden“, sagt Zippel.

Eine weitere Option ist, dass die Tiere auch „nur“ gestört wurden. 2018 beispielsweise durch den Orkan „Friederike“, der großen Schaden im Leinawald hinterlassen hatte. „Danach ist das Männchen ganz aufgeregt über dem Forst gekreist“, sagt Zippel. Andererseits habe er unter den Sturmschäden keinen Baum mit Adlerhorst entdeckt.

Ob es in diesem Jahr Adlerjunge gibt, wird sich im Frühjahr zeigen. Wenn nicht, dann spricht wohl einiges dafür, dass mit den Adlern irgendetwas nicht in Ordnung ist, eines oder beide Tiere unter einer Krankheit leiden.

Von Jörg Reuter