Selbstbau-Ofen verqualmt Stiftsgraben

Altenburg. Mit offenbar nicht ganz brandsicheren Ideen, seine Wohnung zu beheizen, sorgt ein Anwohner des Altenburger Stiftsgrabens regelmäßig für Ärger. Zum wiederholten Male musste am Sonntagmorgen die Feuerwehr anrücken, um einen nicht sachgerecht errichteten Ofen abzubauen, den der Mann immer wieder aufs Neue in Betrieb nimmt. Das teilte am Sonntag die Polizei mit, die ebenfalls vor Ort war. Demnach hatten Augenzeugen gegen 8.30 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert, weil im Stiftsgraben starke Rauchentwicklung festgestellt wurde. Neben der Altenburger Berufsfeuerwehr waren auch die freiwilligen Kameraden aus den Ortsteilen sowie die Feuerwehr Rositz gerufen worden. Den verantwortlichen Mieter, einen 69-Jährigen, erwartet nun ein Verfahren. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Verstoßes gegen die Thüringer Feuerungsverordnung eingeleitet.

Von OVZ