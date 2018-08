Altenburg/Meuselwitz

Mehrere Wochen haben sie den ruinösen Komplex des einstigen Kaufhauses Hillgasse 4 und 5 wieder mit Leben erfüllt: Eine Gruppe von 14 niederländischen sowie deutschen Künstlern und ein Kunst- und Architekturhistoriker haben sich in dem seit 24 Jahren leer stehenden Gebäudekomplex häuslich niedergelassen, Geschichte wie Geschichten rund um den 1913 errichteten Bau erforscht und alternative Kunstobjekte in der Ruine geschaffen. Freitagabend sowie am Wochenende sollen die Ergebnisse dieses kreativen Schaffens der breiten Öffentlichkeit im Rahmen des Industriekultur-Festivals präsentiert werden.

Am Freitag sind alle Neugierigen in der Zeit von 18 bis 2 Uhr herzlich eingeladen. Geplant ist die feierliche Eröffnung des einstigen Einkaufstempels nebst Kunstinstallationen mit Musik im Innenhof. Bis 21 Uhr können erstmals auch die Ausstellungen im Gebäudeinneren besichtigt werden.

Vortrag über Geschichte des Kaufhauses Hillgasse

Am Sonnabend kann die Hillgasse 4 und 5 von 11 bis 19 Uhr besichtigt werden. 12 Uhr ist zudem ein Vortrag im Parterresaal des Kaufhauses Hillgasse 5 zum Thema „Konsum an der Hillgasse in Altenburg, 1: 1874-1945“ vom Kunst- und Architekturhistoriker Guus Vreeburg geplant, der die Geschichte des Hauses in den zurückliegenden Wochen durch Recherchen in Archiven sowie vor allem in zahlreichen persönlichen Gesprächen mit den Altenburgern erforschte. 13, 15 sowie 17 Uhr sind weitere Führungen durch die Ausstellung geplant.

Ein ähnliches Programm ist auch für den Sonntag in der Zeit von 11 bis 19 Uhr vorgesehen. In dieser Zeit kann auch die Ausstellung der Künstlerarbeiten besichtigt werden. Zudem hält Guus Vreeburg um 12 Uhr den zweiten Teil seines Vortrags zum Thema „Konsum an der Hillgasse in Altenburg, 2: 1945-2018, und/oder 2028?“. Führungen durch die Ausstellung soll es 13, 15 und 17 Uhr geben. Um 15 Uhr ist ebenso eine architekturhistorische Führung durch die fast ein Vierteljahrhundert verrammelten Gebäude geplant. Altenburg beteiligt sich in diesem Jahr erstmals am Festival der Industriekultur, das seinen Ausgangspunkt in Leipzig genommen hat.

Auch Kohlebahn in Meuselwitz macht wieder mit

Bereits zum zweiten Mal mit von der Partie ist am Sonntag der Verein Kohlebahnen in Meuselwitz. Rund um den Lokschuppen werden die Zeugnisse der Kohleindustrie und der Bahngeschichte ausgestellt und in Aktion vorgeführt, teilt Eberhard Hanisch vom Verein mit. „Typische Fahrzeuge zeigen sich an den Türen des Lokschuppens zur Fotoparade. Die Geschichte des Lokschuppens wird in natura und an einem Modell im Detail ersichtlich“, kündigt er an.Am Sonntag um 10 Uhr ist Eröffnung mit anschließender Führung. Im Boden unterm Schuppen sind die noch vorhandenen Teile der Achswechselanlage aus dem Dornröschenschlaf geweckt und werden von Fachleuten erklärt. Die Modellbahner zeigen die Bahnstrecke Meuselwitz–Altenburg und den Tagebau und Industriekomplex Espenhain am Modell in Funktion. „Als Höhepunkt sind die legendäre E-Lok EL3 vor unserem Zug und der wieder funktionierende Schienenkran zu sehen“, wirbt Hanisch.

Um 11.30 und 13.30 Uhr finden Vorführungen des Eisenbahndrehkrans statt. Um 11 und 13.20 Uhr starten Zugfahrten mit der EL3 nach Regis-Breitingen und zurück. Außerdem werden ab 11 Uhr stündlich Vorträge über den Kohlebahnverein im Kinowagen geboten. Von 12.30 bis 16 Uhr ist die Modellbahnausstellung zu sehen. Imbissversorgung ist organisiert.

Schon am Vortag sind Vereinsmitglieder in der ältesten Brikettfabrik der Region, dem Hermannschacht in Zeitz, unterwegs und werben an diesem Industriekulturort für die Meuselwitzer Veranstaltung.

