Rositz/Starkenberg

Erneut haben Betrüger versucht, Senioren übers Telefon auszutricksen. Am Mittwoch gegen 12 Uhr riefen Unbekannte in zwei der Polizei bisher bekannten Fällen bei einer 71- und einer 85-Jährigen im Raum Rositz und Starkenberg an und gaben sich als Kriminalbeamte aus. Bei den Anrufen wurde vorgegeben, dass infolge vermehrte Einbrüche in der Nachbarschaft die Sicherung der Tresore überprüft werden müsse. Zudem fragte der Unbekannte im zweiten Fall nach den Daten für den Online-Banking-Zugang. Die Geschädigten wurden misstrauisch, legten auf und informierten die Polizei. Es handelt sich um eine bekannte Betrugsmasche, warnt die Polizei. Die Landespolizeiinspektion Gera empfiehlt, im Falle derartiger Anrufe das Gespräch sofort zu beenden und die örtliche Polizeidienststelle zu informieren. Um sich am besten vor Schaden zu schützen, sollten am Telefon auf keinen Fall die verlangten Informationen herausgegeben werden.

Von OVZ