Altenburg. Die Dresden-Zwillinge Carmen und Claudia Gentsch haben bei ihrer „Shopping Queen“-Teilnahme alles gegeben. Am Ende reichte es für die gebürtigen Altenburgerinnen mit insgesamt 28 Punkten für den dritten Platz. 21 Punkte gab es von den drei Konkurrenz-Zwillingspaaren, sieben Punkte vergab Juror Guido Maria Kretschmer im Finale. Gewonnen haben Darja und Celin aus Berlin.

Unter dem Motto „Doppelte Hottchen! Kreiere den perfekten Zwillings-Look“ hatten die Zwillinge den Auftrag, für 1000 Euro das perfekte Outfit zu finden. Kurz vor Ostern kamen sie dafür in ihre Geburtsstadt – auch aus nostalgischen Gründen.

Carmen und Claudia entschieden sich für schwarze Jeans, Lederjacken, Pumps und Bluse. Als Variante trug Claudia eine schwarze Bluse mit weißer Schluppe, Carmen die gleiche Bluse in rosa mit einer schwarzen Schluppe. Aufgrund der knappen Zeit reichte es am Ende nicht mehr für den Besuch beim Frisör und für das Make-up. Designer Guido Maria Kretschmer hielt den Look grundsätzlich für zum Motto passend. Aber: Der Schmuck war ihm zu groß. Hier hatten die 40-Jährigen Creolen und silberne Ketten gewählt. Außerdem kritisierte er das fehlende Styling. Bei der Bewertung sagte er: „Es ist nur nicht ganz das geworden, was ich mir gewünscht habe.“

Dass die Zeit – laut Regularien nur vier Stunden – ein Problem werden könnte, wussten die Schwestern schon vorher. „Eigentlich shoppen wir sonst immer in Ruhe, da sind vier Stunden fast schon zu wenig“, so die Schwestern.

Mit ihrem Outfit waren sie am Ende dennoch zufrieden. „Wir haben bewusst etwas gesucht, was es uns erlaubte, auf dem Laufsteg auch einen akrobatischen Trick vorzuführen.“ Davon zeigte sich auch Kretschmer begeistert: „Das gibt auf jeden Fall ein bis zwei Sonderpunkte“, kommentiert er die akrobatische Performance der beiden Zwillinge.

Carmen und Claudia waren in Begleitung des Kamerateams bei Kress Mode in Lödla, Mayer’s Markenschuhe am Altenburger Markt und im Modegeschäft David im Bahnhofscenter unterwegs.

Von Tatjana Kulpa