Zum zweiten Mal stieg in der Altenburger Music Hall ein Stonerkongress. In diesem Jahr hatte das Open-Air-Team Gößnitz dafür unter anderem Shotgun Valium und Motorowl engagiert. Und beide Thüringer Bands bewiesen, dass sie zum Besten gehören, was der Freistaat in Sachen innovativer – und somit hörens- und sehenswerter – junger Rock-Musik zu bieten hat. Was sich aber so wohl noch nicht bis Altenburg herumgesprochen hat, denn der Saal war weniger als halb gefüllt.

Shotgun Valium Drummer spielt wie nicht von dieser Welt

Dabei gastierten Shotgun Valium nicht zum ersten Mal in der Music Hall. Und deshalb überzeugten sie auch nicht zum ersten Mal das Altenburger Publikum. Viel mehr knüpfte das Trio nahtlos am 2017er-Erfolg an und nahm die Zuhörer mit in die Soundwelt von Shotgun Valium. Diese beschreibt der Bandname Schrotflinten Valium letztlich recht gut. Schrotflinte, weil das, was Denny Waldner mit der Gitarre, Konstantin Hummel mit dem Bass und Philipp Breitenstein hinterm Schlagzeug fabrizieren, fetter Metal-Rock ist. Valium, weil dieser stoner-typisch schleppend und groovend daherkommt.

Großartig gemacht und für ein Trio beeindruckend voluminös. Dazu trug auch Drummer Philipp Breitenstein bei. Der steht seinen Kollegen keineswegs nach. Der junge Mann hatte am Sonnabend seinen ersten Auftritt mit Shotgun Valium und meisterte diesen wahrlich grandios, mit einem Spiel, das zeitweise nicht von dieser Welt zu sein schien.

Motorowl überzeugen mit einprägsamen Songs

Headliner am Abend waren Motorowl. Musikalisch bedient die Band die gleiche Stoner-Rock-Schublade. Doch nach dem wuchtigen Gig von Shotgun Valium brauchte Motorowl einen Augenblick, um die Leute abzuholen. Aber es gelang im Laufe des Konzertes mit einprägsamen Songs, die nicht zuletzt vom melodiösen Gesang von Max Hemmann leben.

Nicht ganz so metal-lastig wie Shotgun Valium, tendierte Motorowl soundmäßig mehr in Richtung Hippie der 70er. Was letztlich in der Besetzung mit zwei Gitarristen, Keyboard, Bass und Schlagzeug Widerhall findet und beim Altenburger Publikum gut ankam.

Von Jörg Reuter