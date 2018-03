„Sich trauen, selbst eine Entscheidung zu treffen“

Kommunalwahlen in Altenburg

Bei den Kommunalwahlen am 15. April dürfen rund 1500 Jugendliche ab 16 im Altenburger Land zum ersten Mal wählen. Finden sie das gut? Dass das Thema die Jugendlichen beschäftigt, wird in einer Schulstunde am Altenburger Lerchenberggymnasium deutlich.