Mit mehr als 41 000 Euro sollen in diesem Jahr Projekte in sieben Altenburger Kleingartenanlagen gefördert werden. Einer entsprechenden Beschlussvorlage stimmte der Bauausschuss des Stadtrates in seiner jüngsten Sitzung zu. Mit den Geldern kann nun in jeder der sieben Sparten ein Vorhaben in Angriff genommen werden.