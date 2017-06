In wenigen Tagen ist sie vorbei – die Spielzeit 2016/2017 am Altenburg-Geraer Theater. Es heißt also Abschied zu nehmen von tollen Inszenierungen, ergreifenden Stücken, vor allem aber von zahlreichen Akteuren. So verlässt beinahe die Hälfte des in Altenburg beheimateten Schauspielensembles die Ostthüringer Bühne. In der OVZ ziehen sie ein persönliches Resümee.